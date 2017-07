Por 12 votos a 4, os integrantes do Conselho e Ética e Decoro Parlamentar do Senado rejeitaram, nesta quinta-feira (6), o recurso e mantiveram o arquivamento da representação contra do senador Aécio Neves (PSDB-MG).

O conselho analisou o recurso contra o arquivamento da representação que pedia a cassação do mandato do tucano. Ele foi protocolado no último dia 27 pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) com o apoio dos senadores João Capiberibe (PSB-AP), José Pimentel (PT-CE), Pedro Chaves (PSC-MS), Lasier Martins (PSD-RS) e Antônio Carlos Valadares (PSB-SE), membros titulares do conselho.

Na última sexta-feira (24), o presidente do conselho, senador João Alberto de Souza, já havia decidido, monocraticamente, arquivar a representação da Rede contra Aécio Neves por considerar não haver provas contra o tucano. Na ocasião, o peemedebista maranhense justificou que “fizeram uma grande armação contra o senador Aécio”.

Conselho de Ética mantém arquivamento de pedido de cassação de mandato de Aécio Neves

O pedido de abertura de processo de cassação foi apresentado pela Rede e pelo PSOL depois que Aécio foi citado na delação premiada do empresário Joesley Batista, um dos donos do grupo JBS. Os partidos oposicionistas argumentam que houve quebra de decoro parlamentar pelo senador, que chegou a ser afastado do cargo pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"Fui vítima de uma armadilha", diz Aécio Neves em volta ao Senado

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) fez um pronunciamento na tribuna do Senado na terça-feira (3), dia de seu retorno ao Congresso após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, suspender a decisão que o afastava do mandato. O tucano falou que viveu "dias tormentosos", mas que em nenhum instante perdeu "a serenidade o equilíbrio." Ele negou que tenha cometido crimes, atacou Joesley Batista e elogiou Marco Aurélio Mello.

"Não me furtarei de reiterar aqui aquilo que venho dizendo ao longo das últimas longas semanas. Não cometi crime algum, não aceitei recursos de origem ilícita, não prometi vantagens indevidas a quem quer que fosse e tampouco atuei para obstruir a justiça. Fui vítima de uma armadilha engendrada por um criminoso confesso cujas penas passariam de mais de 2 mil anos de cadeia", destacou o senador, referindo-se ao empresário Joesley Batista, da JBS. Aécio reforçou que o dinheiro pedido por sua irmã Andrea Neves a Joesley se destinava à compra de um apartamento. "Tratou-se de um negócio entre pessoas privadas."