"A força-tarefa da PF na Lava Jato deixou de existir", diz procurador em rede social

O procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima, que integra a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba (PR), comentou a liberação de recursos para emendas parlamentares pelo governo federal nesta quarta-feira (5). Segundo o procurador em sua página no Facebook, "Temer libera verbas à vontade" para salvar seu mandato.

"A Polícia Federal não tem mais dinheiro para passaporte. A Força-tarefa da Polícia Federal na operação Lava Jato deixou de existir. Não há verbas para trazer delegados", complementou Carlos Fernando.

A medida do governo federal é reconhecido como um mecanismo tradicional que os governos utilizam para garantir fidelidade da base aliada.

No Facebook, procurador criticou medidas do governo

>> Procurador da República afirma que caixa dois acaba com Lava Jato

>> "Governo Temer sufoca a Polícia Federal", diz procurador da Lava Jato

Nos primeiros cinco meses do ano, o governo transferiu a deputados e senadores R$ 959 milhões em emendas e restos a pagar. Somente em junho, foram R$ 529 milhões, elevando o acumulado no ano para cerca de R$ 1,48 bilhão. Até o dia 9 de maio, dias antes da divulgação da delação que implicou Temer feita por executivos da JBS, a liberação acumulada no ano era de R$ 531,5 milhões.