Justiça nega liminar que colocaria João Vaccari em liberdade

O desembargador federal João Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), negou a liminar que pedia a liberdade do ex-tesoureiro do PT João Vaccari. Apesar da negativa parcial, o habeas corpus feito pela defesa ainda deve ser analisado pelo colegiado.

Na semana passada, o TRF4 absolveu o ex-tesoureiro, sob o entendimento de que as provas são insuficientes por se basearem apenas em delações premiada. Vaccari tinha sido condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a 15 anos e quatro meses de prisão.

Após a absolvição, o advogado de Vaccari, Luiz Flávio D'Urso entrou com o pedido de habeas corpus com liminar para garantir a soltura. O desembargador federal, entretanto, considerou que o segundo processo, que mantém Vaccari preso, é baseado em outras provas, e que elas não se anulam com a absolvição.

Vaccari cumpre pena no Complexo Médico-Penal, em Pinhais, Curitiba. Além do processo julgado em 27 de junho, ele foi condenado em outros quatro na Operação Lava Jato.