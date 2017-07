'Financial Times': Luta contra corrupção no Brasil cria conflito constitucional

Artigo publicado pelo Financial Times nesta quarta-feira (5) analisa que quando o presidente do Brasil, Michel Temer, foi indiciado por corrupção na semana passada por supostamente discutir subornos com Joesley Batista, o ex-presidente da JBS, maior empresa de carnes do país, ele não levou as acusações e ficou mudo.

Times lembra que Temer convocou logo seus aliados e deu um discurso insinuando de que procurador-chefe do governo brasileiro, Rodrigo Janot, recebeu benesses para fazer as acusações criminais contra ele.

Por um instante, o próprio presidente admitiu estar vivendo dentro de um clima de conspiração digno da trama de uma "novela", alegando que Batista pagou Janot através de um contato mútuo para aceitar uma negociação de argumento detalhando as alegações contra o líder brasileiro. Isso foi em troca de Batista não ser preso. Janot negou qualquer irregularidade.

"O que isso significa, de fato, é um ataque ao nosso país", disse Temer sobre a acusação no Supremo Tribunal.

A tensão entre o executivo, a legislatura e um órgão judiciário independente e o Ministério Público é uma parte normal de qualquer democracia, opina o noticiário.

Mas depois de mais de três anos de amplas investigações de corrupção no Brasil conhecidas como Lava Jato, que desenterraram profundos escândalos, o episódio entre Temer e Janot mostra como a batalha está se transformando em um choque entre os poderes, aponta o Financial Times.

É um conflito que reflete a força das instituições do maior país da América Latina, mas o que todos querem de fato é saber o quanto este tipo de desavença atrapalha na recuperação da economia.

É um conflito que reflete a força das instituições do maior país da América Latina,

"À medida que as investigações avançam, pode haver no Brasil uma inquietação em relação a certos abusos ou decisões precipitadas tomadas pelos promotores públicos ou tribunais inferiores", disse Fernando Schüler, cientista político da Insper, universidade de negócios em São Paulo.

Começando com a Petrobras, os promotores independentes do Brasil e a polícia federal descobriram uma série de esquemas em que os empresários forneceram propinas aos políticos em troca de favores, lembra o FT. Seu trabalho tem sido apoiado por juízes como Sergio Moro, do tribunal federal de primeira instância de Curitiba, que é conhecida por suas severas decisões.

As investigações se mostraram politicamente populares e ganharam elogios dos líderes empresariais, acrescenta.

"A crise é complexa, mas é saudável", disse Raul Padilla, diretor executivo da Bunge Brazil, empresa de agronegócios.

O diário contesta que nas últimas semanas, no entanto, aconteceram fatos estranhos. Primeiro, o tribunal eleitoral do país recusou um pedido para cancelar o mandato de Temer sobre os alegados fundamentos de que sua campanha de 2014 foi financiada com dinheiro de corrupção. Então, na semana passada, Aécio Neves foi libertado para retornar ao Senado, enquanto uma das convicções anteriores de Moro que prenderam o ex tesoureiro do ex-Partido dos Trabalhadores, João Vaccari Neto, foi revogada.

Além disso, o congresso tem procurado conter os poderes do judiciário, inclusive através de um projeto de lei de "abuso de poder" para punir os procuradores e os juízes e um projeto de lei para anistiar as doações de campanhas ilegais, destaca o Financial Times.

O Sr. Schüler, da Insper, disse que também houve conflito dentro de instituições, como o judiciário.

O juiz Moro e os jovens procuradores independentes, entretanto, fizeram julgamentos tirando conclusões lógicas de suas provas. Isso foi mais decisivo, mas às vezes também muito subjetivo, disseram os críticos.

Mesmo que o choque de Janot com Temer venha à tona, a maioria dos analistas acredita que o presidente vai sobreviver à acusação devido ao seu forte apoio no congresso, que, segundo a constituição, deve dar dois terços de aprovação para um julgamento avançar.

Enquanto isso, Janot deve ser substituído por um novo procurador-chefe, Raquel Dodge, em setembro. Nomeada a partir de uma lista restrita por Temer, ela até agora sinalizou amplo apoio às investigações de corrupção.

"No momento, estamos no meio de uma transição", disse Thomaz Pereira da FGV Direito Rio, uma faculdade de direito.

No entanto, enquanto a Lava Jato pode ter sofrido alguns contratempos, o governo sabe que seria politicamente suicida tentar parar as investigações de forma clara dada sua popularidade entre os eleitores comuns, dizem analistas.

"A investigação está mostrando a realidade do que se passa no Brasil, o que é muito importante", disse César Augusto Wosny, analista de sistemas em São Paulo.

> > Financial Times