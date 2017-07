Com limites no orçamento, PRF suspende parte das atividades

A Polícia Rodoviária Federal anunciou nesta quarta-feira (5), por meio de nota, que, em função de contingenciamento orçamentário imposto pelo governo federal, algumas atividades serão suspensas. De acordo com a PRF, as medidas foram selecionadas "de maneira que impactem o mínimo possível a atividade finalística do órgão e que possam ter reversão sem prejuízos à administração quando da recomposição orçamentária."

Segundo a PRF, com limites para compra de combustível, manutenção e diárias, as seguintes medidas serão adotadas: suspensão, a partir do dia 6 de julho, dos serviços de escolta de cargas superdimensionadas e escoltas em rodovias federais;suspensão imediata das atividades aéreas (policiamento e resgate aéreo) desempenhadas pela instituição; redução imediata dos deslocamentos terrestres de viaturas em patrulhamento; e desativamento de unidades operacionais.

Rio de Janeiro

A PRF acrescentou ainda que a medida de cortes no orçamento não afetará as atividades no Rio de Janeiro. Segundo o órgão, Inclusive haverá reforço no efetivo para os próximos dias. "A repressão à criminalidade, em especial o roubo de carga, é uma das prioridades da PRF no RJ. Foram descentralizados os recursos para convocação do reforço e atuação nas rodovias federais do estado. Portanto, a medida não afeta as atividades da PRF no Rio de Janeiro", disse o Núcleo de Comunicação Social do Rio de Janeiro da Polícia Rodoviária Federal.

Com limites no orçamento, PRF anuncia suspensão de parte das atividades. No Rio de Janeiro, serviço será mantido

Confira a nota da PRF:

NOTA a respeito da Atuação da Polícia Rodoviária Federal

Atuação da Polícia Rodoviária Federal Suspensão temporária de serviços

Informamos que, em função de contingenciamento orçamentário imposto pelo Decreto 9.018/17, de 30 de março de 2017, que dispõe sobre programação orçamentária e financeira do Poder Executivo Federal para 2017, a Polícia Rodoviária Federal adotará medidas para adequação à nova realidade orçamentária.

Frente ao caráter temporário do contingenciamento, as medidas adotadas foram selecionadas de maneira que impactem o mínimo possível a atividade finalística do órgão e que possam ter reversão sem prejuízos à administração quando da recomposição orçamentária.

Com limites para aquisição de combustível, manutenção e diárias, as seguintes medidas serão adotadas:

- Suspensão, a partir do dia 06 de julho, dos serviços de escolta de cargas superdimensionadas e escoltas em rodovias federais;

- Suspensão imediata das atividades aéreas (policiamento e resgate aéreo) desempenhadas pela instituição;

- Redução imediata dos deslocamentos terrestres de viaturas em patrulhamento;

- Desativamento de unidades operacionais.

Buscaremos diminuir o prejuízo no atendimento de ocorrências emergenciais, priorizando atendimento de acidentes com vítimas, auxílios que sejam de competência exclusiva da PRF e enfrentamento a ilícitos.

O cronograma de desativação de unidades operacionais se dará conforme planejamento e adequação regional, com o policiamento das áreas das unidades desativadas sendo assumido por outras unidades operacionais, de acordo com critérios da gestão regional.

O horário de funcionamento das unidades administrativas também será alterado, com priorização de atendimento ao público no período compreendido entre 09 e 13h. As superintendências regionais da PRF divulgarão novos horários de funcionamento e atendimento.

Esclarecemos que a Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com Ministério da Justiça e Segurança Pública, está em tratativas com Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que se tenha uma célere recomposição do orçamento e o consequente reestabelecimento dos serviços e normalização da atuação da instituição.

Assessoria de Comunicação Social

Polícia Rodoviária Federal