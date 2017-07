Aécio deve desculpas ao Senado Federal e ao país, diz Lindbergh Farias

O senador Lindbergh Farias (PT) comentou em vídeo divulgado em sua página nas redes sociais sobre o pronunciamento de Aécio Neves (PSDB) no Plenário nesta terça-feira (4), no retorno do tucano ao Congresso. Para Lindbergh, Aécio deveria ter pedido desculpas ao Senado e ao país, "pelos danos que ele causou e pelos discursos que ele fazia como paladino da moral".

"A fala foi fraca, não esclareceu nada, e muito menos ele teve humildade", completou Lindbergh, frisando que o plenário estava "esvaziado" durante a fala do tucano. O petista explicou que não pôde fazer a cobrança no plenário, porque não foram permitidos apartes, a pedido de Aécio, que foi atendido pelo presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB).

Lindbergh resgatou que Aécio não aceitou o resultado eleitoral de 2014 desde o primeiro momento, e "cinco dias depois estava dizendo que perdeu a eleição para uma organização criminosa". "Diziam que depois do golpe tudo ia se resolver. Melhorou? Muito pelo contrário, piorou e piorou muito", acrescentou o senador petista.

Aécio Neves retomou as atividades no Senado nesta terça-feira

Aécio retornou ao Congresso após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, suspender a decisão que o afastava do mandato. O tucano falou que viveu "dias tormentosos", mas que em nenhum instante perdeu "a serenidade, o equilíbrio". Ele negou que tenha cometido crimes, atacou Joesley Batista e elogiou Marco Aurélio Mello.

