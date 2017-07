Advogado de Michel Temer entrega à CCJ defesa da denúncia de corrupção

Na tarde desta quarta-feira (5), o advogado do presidente Michel Temer, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, entregou à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara a defesa em relação à denúncia de corrupção passiva apresentada pela Procuradoria Geral da República (PGR). O protocolo foi feito no dia seguinte à abertura do prazo de 10 sessões para que os advogados entregassem o documento.

Pelo calendário da comissão, o relatório sobre a denúncia, a ser elaborado pelo deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ), deve ser lido na segunda-feira (10). Após prazo de vista de duas sessões do Plenário, o início da discussão na CCJ está previsto para quarta-feira (12).

Todos os 66 membros titulares e os 66 membros suplentes da comissão terão direito a fala por 15 minutos cada. Também poderão falar, por 10 minutos cada, deputados que não compõem a CCJ, sendo 20 contra e 20 a favor. Se todos os tempos de fala forem usados, serão necessárias ao menos 36 horas de discussão. Ficou decidido ainda que a votação será nominal, com registro dos votos em painel eletrônico. Após a conclusão da análise na CCJ, o relatório será enviado para votação no plenário principal da Câmara.

“A preocupação é que o rito seja o mais democrático e transparente possível, e que a tarefa seja cumprida no prazo dado”, disse o presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG).

O deputado Sérgio Zveiter afirmou, nesta quarta-feira (5), que a Câmara deverá trabalhar com isenção, serenidade e responsabilidade na análise da denúncia contra o presidente Michel Temer. "Seguiremos fielmente o que a Constituição e a consciência determinar. Pretendo me sair bem na minha tarefa", disse. As declarações foram dadas à Rádio CBN.

Temer foi acusado de corrupção passiva por Janot, no processo que envolve as delações do empresário Joesley Batista, da JBS. Zveiter vai analisar a admissibilidade da denúncia e elaborar um parecer, contrário ou favorável, que será votado pela CCJ.

O relator disse ainda que os prazos para o andamento do processo vão depender da definição do presidente da comissão, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG). "Serão os deputados federais que darão a última palavra. Tenho certeza que as coisas vão acontecer dentro da normalidade", afirmou.

