"Varejo vagabundo", diz Zarattini sobre encontro de Temer com parlamentares

O deputado Carlos Zarattini (PT-SP), líder do PT na Câmara, criticou a estratégia do presidente Michel Temer de se reunir com mais de 20 parlamentares nesta terça-feira (4), no Palácio do Planalto.

"Estamos vendo que o governo está se dedicando exclusivamente a resolver o seu próprio problema, Hoje, o presidente começou sua agenda às 8h recebendo deputados individualmente, e vai terminar às 22h. É uma vergonha para o país. Essa agenda de hoje reflete a vergonha que está sendo feita no Palácio do Planalto. Isso aqui é o mais vagabundo varejo que tem na República. O que o presidente da República está fazendo é um troca-troca", disse, acrescentando que a oposição quer ouvir o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e outras autoridades e investigados na Lava-Jato.

No dia em que a denúncia contra Temer começa a ser apreciada na Câmara dos Deputados, ele recebe, nesta terça-feira (4), 22 parlamentares em seu gabinete, em Brasília. Dos 15 deputados que vão ao Palácio do Planalto, seis são integrantes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) – entre titulares e suplentes.

A agenda inclui encontros com Evandro Gussi (PV-SP) e Ronaldo Fonseca (Pros-DF), que são titulares da CCJ, onde a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Temer começa a tramitar a partir de hoje.

Outros parlamentares que constam na agenda do presidente são Lelo Coimbra (PMDB-ES), Rogério Peninha Mendonça (PMDB-SC), Darcísio Perondi (PMDB-RS) e Roberto de Lucena (PV-SP), todos suplentes na CCJ e aptos a votar na comissão em caso de ausência dos seus titulares.

Além dos deputados, completam a agenda os senadores Wilder Moraes (PP-GO), Ataídes Oliveira (PSDB-TO), Telmário Mota (PRB-RR), Roberto Rocha (PSB-MA), Pedro Chaves (PSC-MS) e José Maranhão (PMDB-PB).

