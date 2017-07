'The Sun': Equador aprova moção de censura contra ex-controlador ligado ao caso Odebrecht

Matéria publicada nesta terça-feira (4) pelo jornal britânico The Sun conta que o Congresso do Equador aprovou no domingo (2) uma moção de censura contra o ex-controlador Carlos Pólit Faggioni, com 132 votos a favor e 1 abstenção, informa a imprensa local.

A reportagem diz que segundo os legisladores do país, Pólit não cumpriu suas funções e existe a suspeita de que ele tenha favorecido a construtora brasileira Odebrecht.

The Sun descreve que o governista Daniel Mendoza, proponente da votação, afirmou que ficou demonstrado que Pólit não cumpriu suas funções ao não auditar os contratos fechados entre a Odebrecht e o Estado equatoriano.

Com a moção de censura, Pólit fica inabilitado para assumir cargos públicos, mas não pode ser destituído, já que renunciou em 20 de junho, complementa.

Em sua defesa, que ele enviou por escrito e foi lida em duas horas, Polit afirmou não ter "nenhuma responsabilidade política" pelas acusações, dizendo que os "legisladores o puniam com base em artigos de notícias desfavoráveis.

O julgamento foi trazido pelo partido Alianza Pais e apoiado pela oposição, que está buscando ações semelhantes contra o vice-presidente Jorge Glas, finaliza The Sun.

> > The Sun Daily