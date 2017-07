'The Guardian': "Cenário piora situação de Temer", diz analista sobre prisão de Geddel

Matéria publicada nesta terça-feira (4) pelo the Guardian analisa a prisão do ex-ministro Geddel Vieira Lima.

O diário britânico destaca que a prisão ocorre em meio a enorme recessão e escândalos de corrupção que atingem inclusive o presidente Michel Temer.

Guardian avalia que a polícia brasileira prendeu um aliado íntimo do fragilizado presidente do país, Michel Temer, no momento em que o país todo está empenhando pela luta contra a corrupção.

Geddel Vieira Lima, ex-ministro do gabinete, que renunciou em novembro, foi detido no estado da Bahia em uma operação policial que investiga irregularidades em um banco controlado pelo governo, informa o texto.

A prisão ocorreu uma semana depois que o procurador-geral do Brasil acusou Temer e um assessor e ex-legislador de corrupção. O presidente negou com as acusações e prometeu continuar um programa impopular de medidas de austeridade, acrescenta o Guardian.

The Guardian afirma que governo Temer foi atolada por uma série de escândalos de enxertos desde que ele assumiu o lugar de Dilma Rousseff, em um polêmico processo de impeachment

"É um cenário que piora a situação de Temer porque Geddel Vieira Lima foi um dos principais articuladores do governo", disse Maurício Santoro, professor de relações internacionais e cientista político da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

"As últimas semanas foram uma montanha-russa para Temer", complementa.

Esta semana, o congresso do Brasil deve começar a discutir as acusações de corrupção. Se dois terços da câmara votar a favor, Temer será suspenso do cargo por 180 dias e julgado pela Suprema Corte.

O noticiário ressalta que algumas das empresas que se beneficiaram dos negócios foram controladas pela J & F Investimentos, uma holding que também controla a maior empresa de embalagens de carne do país, a JBS, que desempenhou um papel central nas alegações de corrupção contra o presidente.

Guardian lembra que a última crise política de Temer começou em maio, quando Joesley Batista, um herdeiro do império JBS, gravou secretamente uma conversa com o presidente em uma reunião não oficial onde ele pareceu endossar Batista a obstruir a investigação e fazer pagamentos a Cunha.

"Ele está ameaçado de tantos lados, e são tantas ameaças, que será impossível para ele lidar com tantas situações", disse Santoro.

"Sempre haverá um caso que ele não pode resolver", finaliza.

