Temperatura na Serra da Mantiqueira cai abaixo de zero, mas neve não vem

O Parque Nacional de Itatiaia localizado na Serra da Mantiqueira, entre os municípios de Itatiaia e Resende, no Rio de Janeiro, e Bocaina de Minas e Itamonte, do lado de Minas Gerais, teve temperaturas abaixo de zero nesta terça-feira (4). A estação Posto do Marcão, com 2.469 metros de altitude dentro do parque, registrou nesta madrugada -0,9 graus Celsius negativos (-0,9ºC). Durante o final de semana, as temperaturas mínimas foram de 0,6ºC no sábado (1º) e de 1,1ºC no domingo (2).

Apesar dos termômetros assinalarem temperaturas abaixo de zero nesta madrugada, não chegou a nevar no Parque Nacional de Itatiaia, como era esperado por centenas de turistas que se hospedaram nas pousadas do parque, neste final de semana, a espera de neve. Chegou a gear na parte mais alta da Serra da Mantiqueira, nos últimos dias, onde a altitude máxima é de 2.791,5 metros, no Pico das Agulhas Negras.

Frio na capital

Na capital carioca, de acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), esta madrugada foi a mais fria do inverno, registrando 11,3ºC na Estação no Alto da Boa Vista, na zona sul. A temperatura mais baixa do ano também foi marcada neste mesmo lugar, no dia 11 de junho, com 10,3ºC. O meteorologista Nilton Moraes, do Alerta Rio, disse que as temperaturas devem permanecer baixas pelos próximos dois dias.

“O frio desta terça-feira é resultado da frente fria que chegou no final de semana e deixou a massa de ar frio polar sobre a cidade. Ao ponto que essa massa permanece sobre a cidade, ela vai deixando de ser fria e as temperaturas vão ficando mais amenas. Entretanto, as temperaturas deverão permanecer baixas e mais ou menos estáveis, com poucos graus de variação, por, pelo menos, mais dois dias”.