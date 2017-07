Senado aprova urgência de reforma trabalhista

O Senado aprovou nesta terça-feira (4), por 46 votos a 19, o requerimento de urgência para a tramitação da reforma trabalhista. No entanto, a proposta deverá ser votada pela Casa apenas na próxima terça (11).

Com o pedido, a proposta agora será incluída da pauta de votações do plenário e deverá ser votada "na segunda sessão deliberativa ordinária subsequente à aprovação do requerimento", segundo o regimento do Senado. O requerimento já havia sido aprovado anteriormente pela Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) em uma votação simbólica na última quarta-feira (28), quando que o projeto também tinha sido aprovado pelo colegiado.

A aprovação da proposta é um passo positivo para os governistas, que agora conseguem evitar que o projeto volte para outra análise nas comissões, o que acelera a tramitação da reforma. No entanto, a proposta não será votada ainda nesta semana, como era plano dos senadores favoráveis à reforma, já que governistas e oposição não conseguiram fechar um acordo para isso.

>> ‘Reforma trabalhista representa retrocesso ao século XIX’