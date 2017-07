São Paulo registra a tarde mais fria do ano, diz Inmet

A tarde de ontem (3) foi a mais fria do ano com a temperatura máxima de 15,8ºC, segundo as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na cidade de São Paulo.

Antes a mais baixa temperatura do ano tinha sido de 16,1º C, no dia 28 de abril. Na manhã de ontem a mínima foi de 15,5ºC, perdendo para os 8,9ºC no dia 11 de junho. Já da meia noite de ontem até as 9h da manhã de hoje (4) a temperatura mínima foi de 9,3ºC, também maior do que a registrada em 11 de junho.

Segundo o Inmet, a circulação de ventos frios e úmidos vindos do Oceano Atlântico, promovida pela migração de um anticiclone sub-polar (massa de ar frio), foi a responsável pelas baixas temperaturas registradas na tarde de ontem.

A previsão para hoje na capital paulista é a de que a temperatura atinja a máxima de 19ºC, com maior cobertura de nuvens ao longo do dia e períodos de insolação mais prolongados.