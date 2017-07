Presidente da CCJ diz que escolha de relator de denúncia contra Temer será nesta terça

Oposição e governo disputam força para a escolha do relator da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. O presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG) garantiu que o nome do relator será anunciado nesta terça-feira (4).

"É um momento delicado, grave, que exige responsabilidade, isenção e independência, e esta deve ser a postura da comissão diante desse assunto”, disse Pacheco, que não cede às propostas da oposição na escolha do relator, mas também tem dito que o nome não será próximo de Temer.

A partir da próxima sessão do Plenário, começa a contar o prazo de até dez sessões para a defesa de Temer. Encerrado esse período, a CCJ terá então até cinco sessões do Plenário para concluir a análise do processo.

Tramitação

O andamento do processo (SIP 1/17), com a documentação entregue pelo Supremo Tribunal Federal, pode ser acompanhado pelo site da Câmara, como qualquer proposição apresentada ou recebida e que precisa de votação.

O deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) apresentou requerimento para que seja ouvido pela CCJ o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, autor da denúncia.

