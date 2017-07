Mega-sena pode pagar R$ 23 milhões nesta terça-feira

Nesta terça-feira (4), a Mega-Sena promete pagar o prêmio acumulado de R$ 23 milhões. Este é o primeiro dos três sorteios que serão realizados durante a Mega-Semana de Férias. Os dois próximos serão na quinta-feira (6) e no sábado (8). O sorteio do concurso 1.945 será às 20h, em Ubá (MG), na praça São Januário, onde está estacionado o Caminhão da Sorte.

Caso algum apostador leve o prêmio sozinho, poderá garantir a aposentadoria com uma renda de mais de R$ 127 mil por mês, sem fazer o menor esforço, apenas investindo na Poupança da Caixa. O sortudo também poderá adquirir mais de 240 pacotes de viagem com acompanhante para Bora Bora, na Polinésia Francesa, com bangalôs luxuosos sobre as águas e vista para as montanhas.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país.