'Le Monde': Prisão de ex-ministro de Temer piora imagem do governo e PMDB

Matéria publicada nesta terça-feira (4) pelo jornal Le Monde fala sobre a prisão de geddel Vieira Lima, ex-ministro de Michel Temer.

O diário francês lembra que há menos de uma semana, ele chamou a ideia de "ridícula". "falar o quê, meu Deus?", disse a um site de notícias.

Monde ironiza: em prisão preventiva desde segunda-feira (3) julho, Geddel pode ter mais o que falar agora e concordando em cooperar com a justiça.

O noticiário acrescenta que é mais um homem da comitiva do presidente, investigado por "corrupção passiva", "obstrução da justiça" e "participação em uma organização criminosa".

Pertencente ao primeiro círculo do chefe de Estado, Geddel Vieira Lima é suspeito de obstruir a justiça em conexão com um caso de desvio de fundos da Caixa Econômica Federal. O homem, originalmente do estado da Bahia, tentou silenciar Lúcio Funaro e Eduardo Cunha. O cacique de Brasília, também foi condenado em março para mais de quinze anos de prisão por "corrupção" e "lavagem de dinheiro" no âmbito da operação "Lava-Jato".

Considerado um homem de confiança de Michel Temer, Geddel Vieira Lima já tinha sido acusado em um escândalo durante seu tempo no governo. Seis meses depois de tomar posse como Secretário-Geral, em Maio de 2016, ele renunciou, após acusações de seu colega Marcelo Calero, o então ministro da Cultura, lembra o vespertino.

A detenção do ex-ministro Michel Temer, que pertence como o presidente ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB, centro), mancha a imagem já debilitada de um governo marcado por escândalos e negociatas. O chefe de Estado em sim está sob uma acusação pela Procuradoria Geral da República por "corrupção passiva".

Monde finaliza destacando que esta é a primeira vez na história do Brasil que um presidente é acusado exercendo o cargo e isto poderia levar à sua demissão.

> > Le Monde