Denúncia contra Temer deve ser votada no Plenário da Câmara até o dia 17

A denúncia contra Michel Temer (PMDB) deve ser votada no plenário da Câmara dos Deputados até o dia 17 de julho, último dia de atividades da Casa. A decisão teria sido tomada em reunião entre o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM) e líderes de bancadas, na noite desta segunda-feira (3).

Na reunião, realizada na casa de Maia, ficou acertado que a defesa de Michel Temer será entregue nesta quarta (5). A leitura do parecer seria feita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na segunda (10), e a votação na comissão, na quarta (12). O relatório, então, poderia ser votado em plenário na quinta (13), na sexta (14) ou na segunda-feira (17). As informações são do portal Poder 360.

O presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), deve anunciar nesta terça-feira (4) o relator que analisará a denúncia da Procuradoria Geral da República contra Temer.

Reunião realizada na casa de Rodrigo Maia definiu cronograma da análise

Temer foi denunciado na semana passada pelo procurador-geral, Rodrigo Janot, pelo crime de corrupção passiva, com base nas delações de executivos da JBS. A denúncia chegou à CCJ na quinta-feira (29), mesmo dia que Michel Temer foi notificado pela Câmara.

Michel Temer afirmou nesta segunda-feira (3) a denúncia apresentada por Janot é "inepta" e que tem “quase certeza absoluta” que não será aceita pelo plenário da Câmara. "Eu tenho confiança. Estou muito obediente ao Congresso. Tenho esperança, quase certeza absoluta, de que teremos sucesso na Câmara", disse em entrevista à rádio BandNews.