Com temperatura mais baixa do ano, BH amanhece como a capital mais fria do país

Belo Horizonte registrou hoje (4) sua temperatura mais baixa do ano. Por volta de 6h, os termômetros chegaram a marcar 6,1 graus Celsius (°C) na Estação Meteorológica de Cercadinho, localizada entre as regiões oeste e centro-sul da capital mineira. No mesmo horário, a Estação Meteorológica da Pampulha registrou 8,8 °C.

Com estas temperaturas, Belo Horizonte amanheceu como a capital mais fria do país. Em segundo lugar vem São Paulo, que registrou mais cedo 9,3 °C e tem mínima prevista para hoje de 8 °C. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Nas capitais da Região Sul, as temperaturas nesta terça-feira podem cair a 9 °C em Curitiba e Porto Alegre e a 13°C em Florianópolis.

De acordo com a meteorologista do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), Paula Pereira de Souza, o frio em Belo Horizonte era esperado, embora esteja mais intenso que o normal. “Em julho, geralmente ocorrem as menores temperaturas do ano. É um mês seco e sem chuva, onde a massa de ar fria faz com que as temperaturas caiam em todas as regiões de Minas Gerais. É o que estamos vendo agora. Há uma massa de ar fria e forte passando pelo estado”, explica.

Segundo Paula, a sensação térmica na Estação de Cercadinho chegou a - 9 °C. “Os termômetros medem a temperatura do ar. Mas o que o nosso corpo sente depende de outras variáveis como a umidade e densidade do ar e a velocidade do vento. Por isso, o cálculo da sensação térmica é diferente”, explica. A meteorologista destaca que, no momento o termômetro marcava 6,1 °C na Estação de Cercadinho, havia uma rajada de vento superior a 50 quilômetros por hora (km/h).

A ventania segue acompanhando o frio ao longo do dia. Às 11h houve rajadas de até 76 km/h na Estação de Cercadinho. Já na Pampulha, os ventos alcançaram 50,7 km/h no mesmo horário.

Recordes

Minas Gerais também teve nesta terça o recorde de temperatura mínima do ano no estado. Maria da Fé, no sul de Minas, registrou -0,8 °C por volta das 7h.

A temperatura de hoje em Belo Horizonte também é uma marca histórica. Segundo Paula Souza, a mínima registrada na capital mineira nos últimos quatro anos havia sido 9 °C. O recorde é de 1975, quando a temperatura na cidade chegou a 5,4 °C.

Apesar do frio, não há previsão de chuva para os próximos dias. De acordo com Paula, a temperatura na capital mineira deve subir um pouco, mas ainda será bastante baixa pelo menos até sexta-feira (7).

Neve

Com o frio tão intenso, visitantes do Parque Nacional do Itatiaia, na Serra de Mantiqueira, vivem a expectativa de ver neve, o que pode ocorrer nos próximos dias, segundo meteorologistas. Localizado na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, o parque abriga o Pico das Agulhas Negras, o quinto ponto mais alto do país.

A neve já caiu no local em três ocasiões: nos invernos de 1985, 1988 e 2012. Para que o fenômeno ocorra, é necessária uma combinação de fatores, que envolvem baixas temperaturas, alta umidade do ar e probabilidade de chuva.