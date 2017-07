Aécio Neves volta ao Senado após decisão do STF de devolver mandato

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) retornou às atividades do Senado na tarde desta terça-feira (4), após a decisão monocrática do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), na última sexta-feira (30), de suspender a ação que havia afastado o tucano do cargo.

O senador mineiro foi denunciado no Supremo pelos crimes de corrupção e obstrução de justiça, no âmbito das delações de executivos da JBS e que envolvem também o presidente Michel Temer.

Aécio estava afastado do cargo desde o dia 18 de maio, por determinação do relator do caso, ministro Edson Fachin, do STF, que havia acatado o pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Na ocasião da denúncia, Janot pediu também a prisão preventiva de Aécio, para que o senador não atrapalhasse as investigações, dentre as quais o pedido de R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista para pagar advogados de defesa na Lava Jato.

Ao suspender a decisão de Fachin, o ministro Marco Aurélio ressaltou que Aécio tem "uma carreira política elogiável", além de "fortes elos com o Brasil".

Janot havia pedido que Supremo decretasse prisão de senador tucano

