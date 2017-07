Temer volta atrás e decide ir à reunião do G20 na Alemanha

Michel Temer (PMDB) voltou a mudar de ideia e decidiu ir à Alemanha no final desta semana para participar da reunião de cúpula do G20, em Hamburgo. O roteiro, contudo, estaria menor do que o previsto anteriormente, que incluía um jantar com a chanceler Angela Merkel, de acordo com informações do Valor.

A reunião acontecerá nos dias 7 e 8 de julho, na sexta e no sábado. Na semana passada, a Presidência havia informado o cancelamento da ida de Temer ao G20, sem apresentar uma justificativa oficial.

