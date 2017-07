Temer recua e decide participar de reunião do G20 na Alemanha

O presidente do Brasil, Michel Temer, voltou atrás e decidiu viajar para Hamburgo, na Alemanha, para participar da reunião do G20 nos dias 7 e 8 de julho, confirmou a Presidência nesta segunda-feira (3).

No dia 28 de junho, o Planalto havia confirmado que o mandatário não iria mais para a reunião com os líderes das 20 maiores economias do mundo. O motivo do cancelamento não foi confirmado.

Agora, de acordo com o Diário Oficial da União (DOU) publicado nesta segunda, além de Temer, irão para a Alemanha o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e assessores. A viagem dos assessores e do ministro está programada entre os dias 5 e 10 de julho.

O grupo G20 é composto por África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia - além da União Europeia.