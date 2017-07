PRF prende um dos alvos da Lava Jato na Dutra, após receber informe da PF

Um dos alvos de mais uma etapa da Operação Lava Jato foi preso na manhã desta segunda-feira (3) na Via Dutra (BR-116), em Barra Mansa, a 2h do Rio de Janeiro, no sul do estado do Rio. O preso é o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Seterj), Marcelo Traça Gonçalves.

Após receber um informe da PF, os agentes da PRF realizaram uma blitz no km 287 da BR-116, sentido Rio de Janeiro, com o objetivo de prender o foragido da justiça, alvo da Operação Lava Jato. Segundo nota da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Marcelo estava em um carro abordado na altura do km 289, próximo ao distrito de Floriano.

A PRF informou que a prisão aconteceu depois de receber informações passadas pela Polícia Federal sobre Marcelo Traça. Os agentes montaram uma operação para tentar abordá-lo, quando ele passasse pelo trecho.

Marcelo Traça foi preso na manhã desta segunda

Marcelo estava em Resende, também no Sul do estado, e estaria indo para o Rio. Ele foi parado na blitz por volta de 9h30 e não ofereceu resistência. O motorista estava acompanhado de seu filho.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal (Praça Mauá).