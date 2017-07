'Le Point': Brasil está paralisado pela desintegração do sistema político 

A revista francesa Le Point publicou neste sábado (1) em sua versão impressa um longo editorial sobre a crise brasileira, escrito pelo ensaísta liberal Nicolas Baverez, intelectual formado em História, Direito e na Escola Nacional de Administração pública francesa (ENA).

O texto intitulado "Brasil está diante de escolhas fatídicas" afirma que estas escolhas não seriam apenas para o futuro dos brasileiros, mas para toda a América Latina, uma vez que o país representa 60% da economia do continente.

O autor, apoiado em indicadores, afirma que o Brasil atravessa a pior crise de sua história, com uma queda de 7,2% do PIB entre o fim de 2014 e o início de 2017, um dado que simboliza as dificuldades dos países emergentes e os contrastes dos BRICS.

"China e Índia continuam em uma trajetória de desenvolvimento intensivo, enquanto Rússia, Brasil e África do Sul mergulharam na recessão", observa.

"A situação infernal em que o país se encontra não é uma fatalidade, e sim a consequência de um crescimento estimulado artificialmente", escreve o historiador

O noticiário acrescenta que além da crise econômica, o Brasil está paralisado pela desintegração do sistema político e da classe dirigente, sob o efeito dos escândalos da Petrobras e da Odebrecht, que é suspeita de gastar US$ 1 bilhão em propina para comprar decisores públicos em toda a América Latina, destaca o texto.

Le Point lembra que depois da destituição da ex-presidente Dilma Rousseff, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de absolver a chapa Dilma-Temer do crime de abuso de poder político só aumentou a desilusão dos brasileiros.

Ele considera que a denúncia de Temer por corrupção passiva dificulta a aprovação de reformas cruciais ao país, como a contenção dos gastos públicos, o aumento da idade da aposentadoria, a reforma trabalhista e a retomada dos investimentos em infraestrutura. Sempre apoiado em números, Baverez mostra que o Brasil vai demorar para arrumar a casa e se livrar da corrupção. "A questão é que a evolução do Brasil é decisiva para a América Latina pelo peso econômico do país no continente", ressalta o texto.

Le Point conclui que entre os programas liberais aplicados atualmente às economias da Argentina e da Colômbia, não tem a menor dúvida de que estas são opções melhores do que a "demagogia mortífera" que tomou conta da Venezuela.

Sem saber no que vai dar o mandato de Temer, o autor finaliza firmando que o Brasil é atualmente o principal campo de batalha, na região, do combate entre a democracia e o populismo.

