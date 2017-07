Após de quatro dias internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, o empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS, teve alta na sexta-feira (30), informou nesta segunda-feira (3) a assessoria de imprensa do hospital. A assessoria da JBS não confirmou se ele permanece em São Paulo. O empresário foi internado na terça-feira (27) por causa de dores no nervo ciático.

Batista está no Brasil desde o dia 11 de junho. Ele havia deixado o país em um avião particular pouco depois da divulgação de gravações feitas por ele de uma conversa com o presidente da República Michel Temer. O empresário ficou no exterior por quase um mês.

Joesley Batista recebe alta do Hospital Albert Einstein

Os depoimentos dos executivos da JBS em acordo de delação premiada motivaram o oferecimento de denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer pelo crime de corrupção passiva.