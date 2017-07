Instalação de "corredor verde" esconde visitantes de Temer no Jaburu

As muitas articulações do presidente Michel Temer com aliados em sua residência oficial, o Palácio do Jaburu, não poderão mais ser vistas nem mesmo pelos fotógrafos e jornalistas que fazem plantão no local. A Presidência decidiu instalar neste fim de semana um corredor verde (mais conhecido como "cerca viva") que impede que se veja quem chega e quem sai.

Nas duas laterais do corredor que liga a área de desembarque dos carros até a entrada do Palácio foram colocados altos vasos de plantas altos que bloqueiam a visão de quem está de fora.

Nos últimos meses, tem sido comum, por exemplo, a chegada do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), comparecer a reuniões com Temer vestindo roupa de academia e tênis esportivo, traje diferente do terno e gravata do dia a dia.

A Presidência da República ainda não se manifestou a respeito da instalação do corredor verde.