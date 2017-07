Hospital de Câncer de Barretos volta a atender normalmente após ataque virtual

Seis dias após sofrer um ataque virtual em seu sistema de computadores, o Hospital de Câncer de Barretos (SP) e todas as suas unidades voltaram a atender normalmente nesta segunda-feira (3). De acordo com a administração do hospital, o ataque causou a interrupção da realização de exames de diagnóstico por imagem e a aplicação do tratamento no setor de radioterapia.

Os pacientes que não conseguiram realizar seus exames terão seus procedimentos reagendados. “O atendimento nas unidades do Hospital de Câncer de Barretos já está normalizado. Toda a instituição tem trabalhado para resolver os problemas causados pela invasão do sistema. O hospital reitera o seu compromisso em prestar o melhor e mais humanizado tratamento, bem como garantir a segurança de seus pacientes”, destacou o hospital, em nota.

Na manhã da última terça-feira (27), o sistema de computadores do hospital teve de suspender parte do atendimento de seus pacientes devido a uma invasão virtual. Além da sede em Barretos, as unidades de Jales (SP) e Porto Velho (RO) foram afetadas pelo ataque.

No setor de radioterapia de Barretos e Jales, apenas na terça-feira, aproximadamente 350 pacientes tiveram seus exames suspensos pelo ataque. De acordo com o coordenador do Departamento de Tecnologia da Informação (TI) da instituição, Douglas Vieira dos Reis, o ataque foi similar com o que aconteceu em várias empresas no mundo há cerca de dois meses.

“É um programa que se aproveita da vulnerabilidade do sistema. Ele entra e criptografa alguns dados e lança uma tela pedindo resgate das informações”, disse.