Comissão de Ética da Presidência abre processo contra Kassab e Marcos Pereira

A Comissão de Ética da Presidência da República determinou nesta segunda-feira (3) abertura de processo para investigar a conduta dos ministros Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) e Marcos Pereira (Indústria, Comércio Exterior e Serviços) a partir de citações nas delações da JBS.

Além dos dois ministros do governo Temer, a Comissão de Ética também vai abrir inquérito contra os ex-ministros Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo) e Guido Mantega (Fazenda, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff) e o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel.

Ministros são citados em delações da JBS

Segundo os delatores da JBS, Kassab teria recebido, por meio de notas frias, R$ 350 mil enquanto esteve à frente do Ministério das Cidades e do Ministério de Ciência e Tecnologia. Já Marcos Pereira teria recebido recursos que chegavam a R$ 500 mil mensais, em troca da manutenção de uma linha de financiamento da Caixa Econômica Federal.

Os investigados pela comissão terão 10 dias prestarem esclarecimentos a contar a partir da notificação. Entre as punições possíveis estão advertência e recomendação de exoneração (no caso dos que estiverem no exercício de algum mandato) e censura pública para os demais.