João Doria sugere que Fernando Henrique Cardoso "está fora do mundo"

O prefeito de São Paulo, João Doria, voltou a elevar a temperatura das brigas internas no PSDB. Aspirante a candidato do partido à presidência da República em 2018, Doria rebateu as declarações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Em entrevista recente à Folha de S.Paulo, FHC disse que não vê ações do prefeito e que ele se dedica a trabalhar sua própria imagem no celular "o dia inteiro".

"Hoje, quem não entende que celular é o mundo está fora do mundo", disse João Doria, ao ser questionado sobre a declaração de Fernando Henrique, segundo a coluna Radar, da revista Veja.

FHC e Doria protagonizam choque de gerações dentro da cúpula do PSDB

No último dia 23, o tucano veterano apontou para seu celular e deu a seguinte declaração: “Isso aqui está no meu bolso [celular], não está na minha alma. O mundo hoje tem isso aqui na alma. Pega qualquer um. Por que o prefeito de São Paulo está fazendo algum sucesso? Ele [se dedica] para isso o dia inteiro. Ele fez, mudou alguma coisa? Não vi. Mas aqui ele sabe”.

Esta é a segunda vez que Doria responde a FHC dentro do mesmo episódio. Em conferência de prefeitos, em Miami, nos Estados Unidos, o prefeito-empresário já havia dito que Fernando Henrique "está precisando sair um pouco de seu apartamento e visitar São Paulo".

Em março, poucos meses depois de Doria iniciar sua gestão à frente da Prefeitura de São Paulo, FHC foi questionado sobre o discurso do prefeito de que ele é "gestor, e não político". Segundo o ex-presidente, "o Brasil está cheio de bons gestores e nem todos viram líderes". FHC comentava o fato de Doria ser apontado como candidato natural do PSDB em 2018 ao cargo mais alto do Poder Executivo.