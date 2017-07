Indicada por Temer à PGR, Raquel Dodge suspeitou de espionagem de Janot

Indicada pelo presidente Michel Temer para ocupar, a partir do dia 17 de setembro, a Procuradoria-Geral da República (PGR), a subprocuradora Raquel Dodge desconfiou que o atual chefe do Ministério Público Federal (MPF), Rodrigo Janot, tenha determinado a instalação de escutas em seu gabinete, de acordo com reportagem da revista Veja deste fim de semana.

No dia 3 de novembro de 2014, Raquel Dodge, que estava de férias, passou, de surpresa, em seu gabinete, na PGR, e percebeu que as luminárias sobre as mesas de trabalho tinham sido removidas e recolocadas no lugar. Havia sujeiras com marcas de impressões digitais no teto. Raquel relatou o ocorrido a Janot e preparou um ofício para formalizar a queixa e pedir providências. No dia seguinte, ao chegar para trabalhar, a chefe do gabinete da procuradora encontrou dois homens, com uma escada, mexendo no teto da copa do gabinete. Os homens saíram do local antes que pudessem ser identificados.

Indicação de Raquel Dodge por Temer atinge Rodrigo Janot, com quem ele vem travando uma guerra

Ao retornar das férias, Raquel voltou a cobrar Janot, mas a demora do procurador-geral em adotar providências, segundo a reportagem da Veja, fez com que a subprocuradora levantasse, em conversas com colegas e auxiliares mais próximos, a suspeita de que a suposta espionagem pudesse estar partindo da área de inteligência da própria PGR, a serviço de Janot.

Raquel Janot e Raquel Dodge têm estilos opostos e não são próximos na PGR. Interlocutores afirmam que a distância de Dodge do procurador-geral pesou na escolha de Temer, que, pela primeira vez em 13 anos, desde que surgiu a eleição de lista tríplice para o cargo, não escolheu o procurador mais votado, o vice-procurador-geral eleitoral Nicolao Dino, considerado o candidato de Janot.

