Transporte em SP está normal; centrais sindicais fazem atos isolados

A greve geral convocada por entidades sindicais para esta sexta-feira (30), em protesto contra as reformas trabalhistas e da Previdência não atingiu o transporte público da cidade de São Paulo, permitindo, com isso o acesso da maioria da população aos seus locais de trabalho e outros compromissos. No começo da manhã, foram registrados apenas atos isolados com bloqueios parciais de vias na cidade e pontos de rodovias, próximos a entrada à capital paulista.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou, às 9h30, 11 pontos com interdições totais ou parciais por manifestações entre elas na Rua da Consolação, sentido centro, com obstrução de todas as faixas e na Rua Martinho Prado, onde os ativistas fecharam uma das faixas. Apesar desses bloqueios, o trânsito está abaixo do normal sendo registrado até as 10h, como pico máximo, 38 quilômetros de congestionamento.

A Polícia Militar informou que, por volta das 7h, foi necessário usar bomba de gás lacrimogênio para dispersar um grupo de manifestantes que ocupava parte da Avenida São João, no centro da cidade.

Também houve bloqueio parcial da Avenida Washington Luís, no acesso ao Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da cidade. Pouco antes das 8h, sindicalistas e representantes de movimentos sociais ocuparam o saguão deste terminal, mas o ato não chegou a causar impactos ou prejuízos nos embarques e desembarques de passageiros.

Por volta das 8h30, os manifestantes fecharam o acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, colocando obstáculos na Rodovia Helio Smidt, provocando lentidão no entorno da Rodovia Presidente Dutra.

Na Rodovia Régis Bittencourt, os ativistas interditaram a faixa da direita, no sentido capital paulista, provocando lentidão entre os quilômetros 279 e 274, no trecho entre os municípios de Taboão da Serra e Embu das Artes. Segundo a concessionária que administra esta estrada, o fluxo de veículos teve de seguir pela pela faixa da esquerda, e foi necessário acionar a Polícia Rodoviária Federal.Por volta das 9h todas as pistas estavam liberadas.