Procuradores da Lava Jato ameaçam abandonar cargos caso Raquel Dodge assuma chefia do MPF

Procuradores responsáveis pela Operação Lava Jato na Procuradoria-Geral da República estão ameaçando deixar seus cargos caso a subprocuradora Raquel Dodge seja confirmada no Senado como nova chefe do Ministério Público Federal. De acordo com a revista Época, os investigadores não querem trabalhar com Dodge.

De acordo com a revista, os investigadores desconfiam da indicação dela, que seria uma tentativa do presidente Michel Temer e do ministro Gilmar mendes de silenciar a Lava Jato de dentro pra fora.

Alguns dos procuradores já trabalharam com a subprocuradora e não teriam gostado do estilo centralizador dela, na visão deles. Eles também afirmaram não enxergar na procuradora a capacidade de comprar as brigas que o atual procurador-geral, Rodrigo Janot, comprou ao longo da operação.

>> Temer escolhe Raquel Dodge como Procuradora-Geral da República

Procuradores afirmam que estilo centralizador de Raquel Dodge é um dos motivos para afastamento

Muitos procuradores já teriam avisado Janot informalmente que pretendem sair logo. Ele tenta, agora, debelar essas deserções. O argumento de Janot é de que os investigadores estariam caindo na armadilha de Temer, que estaria tentando rachar a Lava Jato.

No argumento de Janot, caso os procuradores saiam da investigação, eles poupariam Dogde do desgaste político de ter de afastá-los. Esse afastamento transcorreria lentamente, por meio de uma fritura. Mas ninguém duvida de que ocorreria. “Ninguém terá condições de trabalho com a Raquel”, diz um deles.

Outra consequência do abandono dos investigadores seria também o abandono de investigações sigilosas em andamento e a perda da memória dos casos já em estágio avançado.

Segundo a revista, Janot deve ter dificuldades de manter alguns dos procuradores.