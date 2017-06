Portaria cria comitê para acompanhar ações do Plano Juventude Viva

Para acompanhar a execução das ações do Plano Juventude Viva, voltado a jovens negros, foi instituído o Comitê Gestor Federal Juventude Viva, por meio de portaria interministerial publicada na edição de hoje (30) do Diário Oficial da União.

O comitê tem o objetivo de acompanhar, além da execução das ações do Plano Juventude Viva, o Fórum de Monitoramento Participativo Interconselhos Juventude Viva. Este último é uma instância de participação e controle social do plano.

Na composição do comitê gestor estarão integrantes de ministérios e secretarias do governo federal, integrantes da sociedade civil e do Conselho Nacional do Ministério Público.

O Plano Juventude Viva tem o objetivo de reduzir a situação de vulnerabilidade de jovens negros expostos a situações de violência. As ações são voltadas a jovens negros, de 15 a 29 anos, que vivem nos municípios com maior ocorrência de homicídios nessa faixa etária. As ações do plano visam a criar oportunidades de inclusão social e de autonomia para os jovens, ofertar serviços públicos e espaços de convivência em comunidades com altos índices de homicídios, entre outros.

O Juventude Viva é coordenado pela Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à Presidência da República, e pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.