Manifestantes protestam contra reformas do governo Temer em todo o país

A manhã desta sexta-feira (30) foi marcada por protestos contra as reformas trabalhista e da Previdência do governo Michel Temer, em todo o país. Cidades de todos os estados e o Distrito Federal tiveram protestos, com bloqueios de vias e rodovias.

Os atos começaram no início da manhã. Em São Paulo, manifestantes interditaram vias como a Anchieta e a Régis Bittencourt. Os acessos aos aeroportos de Congonhas, na Zona Sul, e de Cumbica, em Guarulhos, foram bloqueados. A Avenida São João também foi bloqueada e a Polícia Militar chegou a jogar bombas de gás contra os manifestantes.

No Distrito Federal, as estações do metrô foram fechadas e os ônibus de todas as empresas não circularam. Na BR-020, próximo ao Setor Mestre D'Armas, em Planaltina, manifestantes colocaram fogo em pneus

Em Minas Gerais, os metrôs não circularam e houve bloqueio nas avenidas na Grande Belo Horizonte. Manifestantes colocaram fogo em pneus na Avenida Cristiano Machado, no bairro Palmares, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Em Contagem, na Grande BH, manifestantes bloquearam a Avenida Cardeal Eugênio Pacell.

No Rio de Janeiro, protestos fecharam vias importantes, dificultando circulação. A cidade entrou em estágio de atenção por causa dos protestos. Manifestantes fecharam a Linha Vermelha, a saída para a Avenida Brasil da Ponte Rio-Niterói, a Avenida Brasil e o acesso ao aeroporto do Galeão. Houve uma manifestação no saguão do aeroporto Santos Dumont. Metrô, trem, VLT, BRT e ônibus funcionavam normalmente.

Houve ainda protestos em Maceió, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.