Greve geral: Trabalhadores promovem atos e paralisações nesta sexta-feira

A greve geral desta sexta-feira (30) ganhou a adesão de diferentes categorias em estados do país inteiro, nas capitais e também no interior. Embora com proporção menor do que a greve do dia 28 de abril -- já que alguns sindicatos decidiram realizar apenas atos e não necessariamente greve--, porta-vozes de centrais sindicais reforçam a importância dos atos programados contra a reformas propostas pelo governo Temer, como a trabalhista, em tramitação no Senado.

No Rio de Janeiro, bancários, professores de escolas públicas e particulares, médicos, professores e servidores de universidades, servidores públicos e estaduais, metalúrgicos, petroleiros e vigilantes, entre outras categorias, devem parar. O ato está marcado para as 17h na Candelária, no Centro capital fluminense. (Confira lista de categorias e atos marcados para esta sexta no final da matéria)

Marta Moraes, coordenadora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do RJ, destaca que a greve "é um passo fundamental para os trabalhadores", e que "diferentes categorias" aderiram à Greve Geral. "É inadmissível que um governo corrupto e sem legitimidade aprove reformas que vão tirar direitos históricos conquistados pelos trabalhadores! O Rio vai mostrar que não ficará calado diante desta ameaça. A educação especificamente estará mais uma vez na rua junto com todos os trabalhadores para gritar 'nenhum direito a menos'."

Ato do Rio de Janeiro está marcado para as 17h, na Candelária

A Diretoria do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro deliberou pelo "apoio ao movimento nacional de paralisação contra as reformas trabalhista e da Previdência, e pelo restabelecimento do estado de direito no país". "A Diretoria do Sindicato considera que o governo ilegítimo de Michel Temer, apoiado em um congresso servil e acovardado, tem procurado destruir os avanços sociais obtidos com a Constituição de 1988, implementando uma agenda neoliberal e socialmente injusta, que não tem apoio da população", diz nota.

Em São Paulo, estão programados protestos e diversas empresas públicas e privadas terão greves de dia inteiro ou paralisações parciais durante o expediente. Na agenda, ainda há a realização de atos descentralizados que acontecerão em Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Baixada Santista e Presidente Prudente.

Os sindicatos ligados a Central Única dos Trabalhadores (CUT), por exemplo, fizeram centenas de assembleias e a greve do dia 30 foi aprovada por unanimidade, de acordo com informações da assessoria de imprensa. Já os sindicatos ligados à União Geral dos Trabalhadores (UGT) vão aderir aos atos desta sexta-feira de forma diferente à adotada no dia 28 de abril, conforme apontou o presidente Ricardo Patah em conversa com o JB por telefone. A central tem sindicados filiados entre trabalhadores de ônibus, ferroviários, motoboys e da limpeza de rua.

Chamando a atenção para a vitória representada pelo 28 de abril, e para a reação do empresariado na Justiça, Patah ressaltou que desta vez não haverá greve entre os filiados, mas paralisação e manifestação, com distribuição de material informativo sobre os possíveis efeitos da reforma trabalhista que está sendo aprovada no Senado, "contra os trabalhadores e com interesse de acabar com o movimento sindical".

Patah ainda indica que uma nova grande greve deve ser feita novamente, mas que o movimento desta sexta-feira não perde em importância.

De acordo com o presidente da CUT, Vagner Freitas, o ato vai denunciar mais uma vez os riscos da aprovação das reformas de Temer. "Não vai ter geração de emprego [se a reforma trabalhista for aprovada], vai ter bico institucionalizado. Vai ser o fim do emprego formal, que garante direitos conquistados, como férias e 13º", alerta.

A Central reforça que a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado do parecer favorável a reforma trabalhista deve mobilizar ainda mais categorias. Para Vagner, "a única saída para impedir que o plenário do Senado aprove a reforma é parar o Brasil, ocupar as ruas e o Congresso Nacional". "A classe trabalhadora corre o risco de ser submetida a condições de trabalho semelhantes a que tínhamos na época da escravidão."

“É inadmissível um presidente querer se manter no poder aprovando a pauta patronal de retirada de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. Mais grave ainda é que esse presidente não tem legitimidade nem moral e é o primeiro da história do Brasil a ser oficialmente denunciado por corrupção", completa Freitas.

A secretária de Relações de Trabalho da CUT também reforça a importância dos atos desta sexta-feira (29). "A greve de 28 de abril provou que os trabalhadores brasileiros já entenderam os riscos que representam as reformas do golpista Michel Temer. Amanhã estaremos novamente de braços cruzados para dizer que não aceitaremos retirada de direitos", destacou ao JB.

Adilson Araújo, presidente nacional da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), reforça que a "agenda de retirada de direitos só fortalece a luta em curso e reforçará a greve e atos em todo o país". Araújo acredita que o relatório da reforma trabalhista aprovado nesta quarta-feira (28) na CCJ, por 16 a 9, "fere de morte a história do movimento sindical brasileiro que, ao longo de todo o século 20, resistiu e lutou contra as mazelas do capital e em favor dos direitos da classe trabalhadora".

"O movimento sindical é convocado a resistir e salvaguardar não só os direitos mas também o sindicato como escudo de defesa contra a sanha do capital. Neste momento, a unidade da classe trabalhadora é vital para fortalecer a luta, que será árdua e de grande envergadura"< alerta o presidente da CTB, que defende que a solução é "reforçar a ação em todas as esferas da sociedade e um movimento sindical vigilante, que amplie suas raízes e fortaleça as estruturas nas bases da classe trabalhadora".

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, Antônio Ferreira de Barros, diz que as reformas "são um grave ataque aos direitos trabalhistas e previdenciários", que será votado por "um Congresso Nacional formado por corruptos". O sindicato é filiado à CSP-Conlutas, e abrange as cidades de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Santa Branca e Igaratá.

"O presidente Temer e os parlamentares não têm qualquer moral para impor essas reformas aos trabalhadores. Temos que tirar todos esses corruptos do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional", destaca Barros.

Uma greve por tempo indeterminado também foi aprovada em dez refinarias: Refap (RS), Repar (PR), Usina de Xisto (Six/PR), Replan (Paulínia/SP), Recap (SP), Reduc (Duque de Caxias/RJ), Regap (MG), Rlam (BA), Abreu e Lima (PE) e Reman (AM). Os petroleiros exigem a suspensão imediata dos cortes de efetivos.

Confira abaixo as categorias que vão parar e locais onde realizaremos atos, em lista disponibilizada pela CUT:

Acre

- Bancários

- SINTEAC

- Urbanitários

- Correios

- ADUFAC

- SINDACS

- SINPOSPETRO

- SINTEST

- Auditores fiscais

- Vigilantes

--- Às 8h tem ato em frente à escadaria do Palácio do Governo do Estado, em Rio Branco. Na sequencia, deve ter caminhada até o centro da cidade.

Alagoas

- Bancários;

--- Às 8h tem ato na Praça dos Martírios, centro de Maceió

Amazonas

--- 7h – Ato no Centro de Manaus

Amapá

--- Às 8h tem ato na Praça da Bandeira, em Macapá.

Bahia

- Ferroviários

- Petroleiros

- Químicos

- Servidores públicos federais; estaduais e municipais; previdenciários;

- Correios;

- Vigilantes;

- Metalúrgicos;

- Comerciários;

- Professores;

- Sentir;

- Sindiferro;

- Sindicato dos profissionais em pesquisa;

- Sindiborracha;

- Sindicatos da agricultura familiar;

- Sintercoba;

- Sindalimentação

- Rodoviários que estão em fase de negociação final.

--- Às 6h30 tem manifestação no Iguatemi

--- Às 15h tem manifestação em Campo Grande, em Salvador

Ceará

- Transporte (Conlutas)

- Educação

- Comércio e Serviço

- Metalúrgicos

- Servidores Públicos

- Bancários

- Rurais (CUT) vão reforçar os atos

--- Às 09h tem concentração para o ato na Praça da Bandeira, em Fortaleza.

Distrito Federal

Categorias da CUT e da CTB que confirmaram adesão à greve:

- Metroviários vão parar 24 horas

- Rodoviários

- Urbanitários

- Trabalhadores em telecomunicação

- Bancários,

- Professores

- Correios

- Comerciários;

- Professores

- Saúde

- UnB

- Judiciário

- MPU

--- Serão realizados atos descentralizados em várias cidades do entorno:

- 6h - Ato nas empresas Eletro Norte e Furnas / Setor Comercial Norte Q 6 Blocos B/C - Asa Norte

- 6h – Furnas, na Av. Noroeste Qn 431 Conjunto A C D, 214 - Samambaia Sul

- 8h - Ato frente ao Prédio da Oi, na SCS. Q. 2 Edifício Brasil Telecom Estação Telefônica Centro

8h - Ato em Formosa, concentração será na Praça Anisio Lobo

8h - Ato em Brazlândia, concentração Estacionamento do BRB (Quadra 3, Bloco B Lotes 6/10

9h - Ato no Paranoá, concentração será no Terminal Rodoviário

9h - Ato em Defesa da Educação, na Praça do Relógio - Taguatinga

Espírito Santo

- Metroviários

- Metalúrgicos

- Professores

- Construção civil

- Eletricitários,

- Comerciário,

--- Às 12h tem ato na Assembleia Legislativa, em Vitória.

Goiás

- Bancários

- Transporte

- Educação

- Saúde

- Servidores Públicos Estaduais, Federais e Municipais

- Trabalhadores das escolas particulares.

-- A concentração para o ato será a partir das 8h, na Praça Cívica, em Goiânia.

Maranhão

- Urbanitários

- Servidores Federais

- Servidores Estaduais

- professores das redes Estadual, municipal e Universidades

--- 6h30 – Concentração em frente ao Porto de Itaqui e ato político na sequência

Minas Gerais

- Educação

- Saúde

- Bancários

- Aeroviários

- Urbanitários

- Metroviários

--- Às 9h, começa a concentração para o ato será na Praça da Estação, na Avenida dos Andradas, em Belo Horizonte.

--- Às 9h, tem ato também na Praça da Estação, em Juiz de Fora.

Mato Grosso

- Bancários

- Educação

- Servidores Federais

- Rodoviários,

--- Às 15h, tem ato na Praça Ipiranga, centro de Cuiabá.

Mato Grosso Sul

- Educação

- bancários

- Construção Civil

- Servidores Públicos Estaduais e Federais

--- 9h – Ato na Praça Ary Coelho, no centro de Campo Grande

Pará

--- Às 11h tem ato na Praça da República, com caminhada para o bairro São Brás.

--- Às 8h, em Altamira, concentração para o ato no Mercado Municipal.

--- Em Santarém, a paralisação será puxada pelo Fórum Sindical e Popular, que congrega 27 entidades. A concentração do ato será em frente à Praça São Sebastião. De lá, os manifestantes devem seguir até a Câmara Municipal.

--- Às 7h30, em Marabá, tem concentração em frente ao estádio Zinho Oliveira, de onde partirão em caminhada até o bairro Cidade Nova.

--- Às 7h, em Marituba, região metropolitana de Belém, os manifestantes se concentrarão às 7h na entrada da Alça Viária.

Paraíba

- Motoristas

- Bancários

- Comerciários

Pernambuco

- Bancários

- Metroviários e Conexos

- Docentes Universidade Federal PE

- Metalúrgicos

- Vigilantes

- Farmacêuticos

- Professores da Rede Particular

- Professores Municipais

- Trabalhadores Públicos Federais em Saúde e Previdência Social

- Servidores no Poder Legislativo

- Servidores Administrativos de Apoio Fazendário da Secretaria da Fazenda

- Auditores Fiscais e Julgadores Tributários de Pernambuco

- Servidores Municipais do Recife

- Trabalhadores em Educação de Pernambuco

- Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife

- Policiais Civis

- Trabalhadores de Tecnologia da Informação (TI)

- Servidores e professores municipais do Paulista.

- Servidores municipais de Abreu e Lima

- Petroleiros que atuam no Complexo de Suape/Ipojuca.

- Trabalhadores da construção civil

- Servidores públicos federais - Servidores do Instituto Federal de Pernambuco

- Trabalhadores portuários

- Professores de Gravatá

- Assistentes sociais

- Agentes comunitários de saúde

- Trabalhadores em asseio e conservação

- Professores da Universidade de Pernambuco

--- Às 15h, tem ato Político-Cultural, Arraiá da Greve Geral, na Praça da Democracia, no Derby, em Recife.

Piauí

--- Às 8h tem inicio a concentração para o ato na Praça Rio Branco, em Teresina.

Paraná

- Motoristas e cobradores de ônibus

- Correios

- Garis

- Servidores municipais

- Bancários

- Petroleiros

- Técnicos da Saúde

- Servidores da Justiça Federal

- Vigilantes

- Metalúrgicos

- Professores e todo pessoal da Educação

--- Em Curitiba, a CUT, demais centrais e movimentos sociais promoverão atividades durante todo o dia com suas bases.

--- Às 12h - grande concentração na Boca Maldita

Rio de Janeiro

- Petroleiros

- Bancários

- Professores

- Universidades

- Servidores públicos estaduais e municipais

- Metalúrgicos

- Vigilantes

--- Às 17h tem ato na Candelária

Rio Grande do Norte

- Educação

- Saúde

- Bancários

- Servidores municipais federais e estaduais

- Ferroviários terceirizados

- Petroleiros

--- Às 15, concentração IFRN (Salgado Filho), com caminhada até Mirassol, em Natal

--- Às 15h, Concentração na Igreja do Alto de São Manoel, em Mossoró

Rondônia

--- Às 8h, tem concentração para o ato na Praça das Três Caixas D'Água, em Porto Velho.

--- Às 15, em Ji-Paraná, ato com passeata. Concentração na Rua Idelfonso da Silva e caminhada até a Praça do Trevo

Roraima

Professores da UFRR

--- Às 6h concentração em frente ao IBAMA, Av. Brig. Eduardo Gomes

--- Às 9h carreata saindo do Centro Cívico, em Boa Vista

Rio Grande do Sul

- Metalúrgicos,

- Sapateiros,

- Bancários,

- Professores públicos e privados do estado,

- Servidores municipais de várias cidades,

- Metroviários

- Servidores da Justiça e do quadro geral do estado

--- Às 12h, ato na Esquina Democrática, em Porto Alegre

--- às 9h, ato Caxias

--- Às 10h ato em Pelotas

--- Às 12h ato em Rio Grande

--- No RS os militantes também realização piquetes nos rodoviários em várias cidades

Sergipe

- Rodoviários

- Agentes Comunitários de Saúde de Aracaju – SACEMA

- Agentes de Saúde e Agentes de combate as Endemias de Itabaiana

- SINDACS

- Assistentes Sociais – SINDASSE

- Auditores Fiscais – SINDIFISCO

- Bancários – SEEB

- Comerciários de Aracaju – SECA

- Comerciários de Arauá – SECAR

- Comerciários de Boquim – SECBO

- Comerciários de Itabaianinha – SECI

- Educadores Sociais – SINTS

- Empregados em Supermercados – SESES

- Empregados em Supermercados – SINDESUPES

- Enfermeiros – SEESE

- Engenheiros de Sergipe – SENGE/SE

- Fisioterapeutas – SINTRAFAS

- Médicos do Estado de Sergipe – SINDIMED

- Nutricionistas – SINDINUTRISE

- Professores da UFS – ADUFS

- Professores de Aracaju – SINDIPEMA

- Professores do Estado de Sergipe – SINTESE

- Psicólogos – SINPSI

- Servidores da Barra dos Coqueiros – SINDIBARRA

- Servidores de Amparo do São Francisco – SINDIAMPARO

- Servidores de Campo do Brito – SINDIBRITO

- Servidores de Canindé – SINDISERV Canindé

- Servidores de Cristinápolis – SINDSERVE Cristinápolis

- Servidores de Divina Pastora – SINDIPASTORA

- Servidores de Estância – SINDSEME

- Servidores de Malhada dos Bois – SINTRAM

- Servidores de Malhador – SINDSERVE Malhador

- Servidores de Monte Alegre – SINTEGRE

- Servidores de Nossa Senhora da Glória – SINDISERV Glória

- Servidores de Poço Verde – SINDISERV Poço Verde

- Servidores de Propriá – SINDSERVE Propriá

- Servidores de Riachuelo – SINDISERV Riachuelo

- Servidores de Socorro – SINDSOCORRO

- Servidores do Estado de Sergipe – SINTRASE

- Servidores do IFS – SINASEFE

- Servidores do Judiciário – SINDIJUS

- Servidores Federais (Ebserh e Ibama) – SINTSEP

- Técnico-administrativos da UFS – SINTUFS

- Técnicos de Segurança do Trabalho – SINTEST

- Trabalhadores da Indústria de Cimento, Cal e Gesso – SINDICAGESE

- Trabalhadores das Telecomunicações – SINTTEL

- Trabalhadores dos Correios – SINTECT

- Trabalhadores dos Transportes Rodoviários de Aracaju – SINTTRA

- Trabalhadores em Assistência Técnica e Extensão Rural (Emdagro) – SINTER

- Trabalhadores em Sindicatos, Federações e Associações – SINTES

- Trabalhadores na Agricultura – FETASE *Mobilização dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais dos 74 municípios

- Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe – SINTASA

- Vigilantes do Setor Público – SINDVIPSE.

--- Às 14h tem concentração para o ato na Praça General Valadão, em Sergipe.

Santa Catarina

- Rurais

- Agricultura família

- Sinasefe Seção IFSC

- Sindsaúde/ SC

- Sintrasem

- SINTUFSC

- Sindpd - Ciasc

- SINDPD -Dataprev

- SINDPD - Serpro

- Sintaema - CASAN

- SINTECT

- SITESPM-CHR

- SISME

- SINDI-SJCR

- Sintrajusc

- Sintespe

- Sindprevs

- UFFS (Chapecó - Técn.)

- Sinergia

- Sinte SC

- SINPSI/SC

- Auditores Fiscais

- SEEB - bancários

- Sintraseb Blumenau

- Sitespm-CHR – Chapecó

- Sinsej Joinville

- Sintram - São José

ATOS

--- Chapecó

9h - Trevo da BR 282

---Florianópolis

15h - Ticen

--- Lages

16h30 - Calçadão Pça João Costa

--- Ararangua

8h - Em frente ao INSS

--- Caçador

9h - Largo Caçanjurê

--- Itajaí

5h - Centro

--- Joinvile

14h - Praça da Bandeira

--- Blumenau

13h30 - Praça Victor Konder

--- Campos Novos

8 h - BR 282/BRF

--- Rio do Sul

9h - Praça da Catedral, BR 470

São Paulo

- Metroviários

- Petroleiros

- Bancários

- Professores

- Saúde

- Urbanitários

- Ferroviários vão parar a linha 8 diamante/esmeralda

--- Às 16h tem início a concentração para o ato será a partir, em frente ao vão livre do MASP, na Avenida Paulista, na capital.

ABC

- Metalúrgicos do ABC farão ato em frente ao Sindicato, em São Bernardo do Campo e às 9h sairão em caminhada até a Praça da Matriz.

- Químicos ABC vão parar principais empresas em Santo André, Diadema, São Bernardo, Mauá e Rio Grande da Serra.- Professores do ABC

- Professores da rede particular do ABC

- Rodoviários da CUT – Concentração dia 29 nas sub sedes dos sindicatos para Piquetes

-Simpro ABC – Organizados para Piquetes

OSASCO

- Bancários vão fechar as agencia na Avenida dos Autonomistas e Rua Antonio Àgu, ruas centrais da cidade

- Comerciários vão fechar as lojas no calçadão

- Professores de Osasco farão aula pública no calçadão

SOROCABA

- Rodoviários

- Metalúrgicos

- Químicos

--- Às 8h passeata na Zona Norte

---Às 9h concentração na Praça Cel Fernando Prestes

RIBEIRÃO PRETO

Às 9h tem ato na Rua Álvares Cabral, centro da cidade

Às 11h tem concentração na Esplanada Pedro II

SÃO CARLOS

Às 7h concentração na Praça Santa Cruz, rua São Bento, 1265)

Às 9h marcha pelas ruas do centro da cidade

ARARAQUARA

Às 7h tem concentração na Praça Santa Cruz

Às 9h tem marcha pela Avenida São Carlos

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Às 17h tem ato em frente ao terminal urbano

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

- Metalúrgicos aderiram à greve

Condutores, petroleiros, bancários, vidreiros, químicos, Correios, alimentação, construção civil, servidores municipais de São José dos Campos e Jacareí e servidores estaduais da saúde e Previdência também aderiram

CAMPINAS

--- Às 17h tem ato no Largo do Rosário

GUARULHOS

-- Às 4h30 tem ato no Aeroporto de Cumbica

BAURU

--- Das 6h às 9h, ato na Avenida Rodrigues Alves, em frente a Câmara Municipal

SANTOS

--- Às 6h tem ato na Martins Fontes, entrada de Santos via centro da cidade

---- Às 6h tem ato na Av. Presidente Wilson, em frente ao teleférico de São Vicente, na Baixada Santista

JUNDIAI

--- Às 9h30, na Rua XV de Novembro, 336, centro de Jundiaí

MOGI DAS CRUZES

--- Às 6h, na Praça Marisa, centro de Mogi das Cruzes

OSASCO

--- Ás 11h trem caminhada pelo calçadão de Osasco

VALE DO PARAÍBA

- 9h30 - Ato na Praça Dom Epaminondas

PRESIDENTE PRUDENTE

- 9h tem ato na Praça 9 de julho, em frente ao Banco do Brasil, esquina com a Av. Cel. Marcondes

Tocantins

- Educação

--- Às 8h tem ato na Avenida JK, com concentração em frente ao Colégio São Francisco.