Governo reconhece emergência em mais 17 municípios de seis estados

Em decorrência de desastres naturais, mais 17 municípios dos estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo foram reconhecidos nesta sexta-feira (30) em situação de emergência. Para garantir acesso às ações de apoio emergencial, a decisão foi publicada pelo Ministério da Integração Nacional no Diário Oficial da União desta sexta-feira.

A portaria vai permitir que as prefeituras possam solicitar apoio do governo federal para socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas danificadas.As cidades que receberam a medida por causa das chuvas intensas e enxurradas foram Bom Progresso, Cambará do Sul, Colorado, Eldorado do Sul, Maquiné, Novo Tiradentes, Pareci Novo, Progresso e Vale Verde, no Rio Grande do Sul, e Bom Retiro e Rio do Oeste, em Santa Catarina.

Apoio financeiro

Os municípios gaúchos Caxias do Sul e São José do Sul e a paulista Dracena foram afetadas por vendavais e tempestades de granizo. Uarini, no Amazonas, ganhou reconhecimento devido às inundações. O extenso período de estiagem em outros pontos do Brasil também acarretou danos à população e foi reconhecido pelo ministério.

Por essa razão, passam a integrar a lista os municípios de Andorinha (BA) e Santo Antônio do Retiro (MG). Para obter apoio material e financeiro da Defesa Civil Nacional, os municípios devem apresentar um relatório com diagnóstico dos danos e o Plano Detalhado de Resposta (PDR), por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID). O valor do recurso a ser disponibilizado é definido após análise técnica.