Doria aplicou R$ 5 milhões em empresa que será privatizada

A Prefeitura de São Paulo, em decreto publicado nesta quarta-feira (28), ele remanejou R$ 5 milhões para a São Paulo Turismo (antigo Anhembi), mesmo com o projeto de privatização da empresa já em andamento. A verba estava reservada para a construção da futura Fábrica do Samba, no Sambódromo.

João Doria já havia aplicado verba na São Paulo Turismo em maio, com R$ 2,7 milhões, e em abril, com outros R$ 4,9 milhões. As informações são da Radar da Veja.

A Secretaria de Fazenda alegou à publicação que o crédito suplementar foi necessário para garantir que a empresa "continue a executar suas atividades e honrando seus compromissos com a sociedade, seus funcionários e credores", e que, mesmo com medidas de austeridade que teriam sido tomadas, ainda não foi possível equilibrar as finanças dela.

