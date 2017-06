Dallagnol reafirma que sociedade deve continuar mobilizada pela Lava Jato

O procurador da República do Ministério Público Federal no Paraná Deltan Dallagnol, coordenador da operação Lava Jato, reafirmou nesta sexta-feira (30) que a sociedade precisa continuar mobilizada em defesa da operação.

De acordo com Deltan Dallagnol, não é preciso apenas "retirar as maçãs podres do cesto”, mas modificar a forma de se fazer política e acabar com a impunidade, que, na visão dele, motiva empresários e agentes públicos a apostarem nos crimes de corrupção.

"Temos que mudar as condições de temperatura, pressão e umidade que fazem as maçãs apodrecerem", ressaltou.

Para o procurador, somente a pressão da sociedade fará com que os políticos aprovem medidas que permitam o combate à corrupção. Disse, no entanto, que caso isso não ocorra, é preciso que a população escolha novos representantes. "Se quem está lá não vai mudar, temos que mudar quem está lá", disse, acrescentando que as pessoas não devem se deixar levar pelo cinismo e pela desesperança.

Dallagnol disse que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmando as delações da JBS, deu mais segurança para que grandes operações de combate à corrupção ocorram. Na opinião do procurador, quanto mais segurança e previsibilidade os acordos de delação tiverem, mais interessados os investigados estarão em assiná-los.

Ao comentar a indicação da procuradora da República Raquel Dodge para suceder Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República, disse que o presidente Michel Temer respeitou a lista tríplice dos mais votados por procuradores de todo o país, “o que preserva o ethos da instituição. Dallagnol acrescentou que Raquel Dodge tem a confiança de grande parte dos procuradores.

Deltan Dallagnol fez palestra nesta sexta-feira (30) no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, durante a reunião do Fórum Permanente de Segurança Pública e Execução Penal da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro.