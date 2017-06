'Clarín': Justiça dos EUA libera documentação sobre Odebrecht na Argentina

O jornal argentino Clarín traz em sua edição desta sexta-feira (30) a notícia de que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos irá fornecer toda a documentação sobre a corrupção da Odebrecht na Argentina no dia 11 de julho pela manhã. Nesta data, em Washington, serão são citados quatro juízes argentinos, promotores e representantes da administração Macri.

Segundo a reportagem autoridades norte-americanas prometeram entregar como "não-oficial" todas as informações sobre o escândalo de propinas de pelo menos US $ 35 milhões. Assim, a missão que viajará no dia 9 de julho se tornará a última chance da Casa Rosada conhecer os detalhes de corrupção e obter as provas para evitar a impunidade. O Departamento de Justiça e o FBI prometeram entregar a lista das propinas cobradas e também o testemunho completo de Marcelo Odebrecht, onde todas as figuras que receberam subornos na Argentina são mencionadas.

Mas a informação será informal e não pode ser usada como prova para condenação. Para isso, os juízes terão de começar mais tarde com essas ordens e exortações formais nome a nome e obter oficialmente provas de corrupção. Isso vai levar um longo tempo, opina o Clarín.

Ainda assim, a oportunidade se torna a última opção para os culpados de suborno da Argentina serem presos. Em Buenos Aires há um forte "lobby" de políticos, empresários, sindicalistas e juízes que tenta bloquear a investigação, destaca o Clarín. Este é o mesmo grupo que encobre até Julio de Vido.

Clarín avalia que a decisão de entregar à justiça argentina o "esquema" Odebrecht abre um capítulo essencial para todos os que querem bloquear a investigação. Parece uma medida exemplar contra a Odebrecht, mas a partir de agora a construtora brasileira já não terá qualquer interesse em cooperar com a Argentina.

Em outras palavras, não existe qualquer possibilidade de um acordo com a Odebrecht para entregar "os documentos oficiais" e condenar os corruptos. Assim, a Argentina vai consolidar um eco singular: dos 12 países corrompidos pelo construtor, Argentina será um dos poucos que não concordou com a entrega de dados sobre quem recebeu propinas. O país integrará o time da impunidade junto com Angola e Venezuela.

Clarin alerta que o presidente tem informações confidenciais confirmando que subornos cobrados por Julio de Vido e todos os funcionários do Ministério do Planejamento.

Mas para ser provado em tribunal - como aconteceu em 9 dos 12 países relatados - o acordo com a empresa de construção seria fundamental. A decisão política de Mauricio Macri reflete seu desconforto sobre como outras áreas do governo lidam com o escândalo. Especialmente a Justiça e o Departamento Anticorrupção.

Acontece que se for obtido algo concreto da Casa Rosada, Macri será exposto como um dos poucos presidentes denunciados e que não buscam condenar os corruptos.

Facundo Saravia Frias, da Procuradoria da Fazenda, questionando a estratégia, avisou que não se pode esperar muito progresso e gerar expectativas com a reunião em Washington.O advogado também diz que é tempo perdido.

> > Clarín