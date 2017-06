"Clamor por justiça não será ignorado pelo Supremo", afirma Cármen Lúcia

Ao encerrar, nesta sexta-feira (30), a última sessão antes do recesso do judiciário, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, destacou que "o clamor por justiça não será ignorado pela Corte."

“O clamor por justiça que hoje se ouve em todos os cantos do país não será ignorado em qualquer decisão desta Casa. As vozes dos que nos antecederam e que velaram pela aplicação do direito com o vigor de sua toga e o brilho de seu talento, não deixam de ecoar em nossos corações. Não seremos ausentes aos que de nós esperam a atuação rigorosa para manter sua esperança de justiça. Não seremos avaros em nossa ação para garantir a efetividade da justiça”, disse, acrescentando: “Pelo que foi feito por este tribunal, mas em especial pelo muito a que fazer para a paz nas relações humanas, plurais e democráticas no Brasil, haveremos de persistir em nossas funções, com o desvelo dos que vieram antes e com o compromisso pelos que vierem depois de nós."

"Não seremos ausentes aos que de nós esperam a atuação rigorosa para manter sua esperança de justiça”, disse Cármen Lúcia

Cármen Lúcia ainda agradeceu aos demais ministros. “A vossas excelências, o meu agradecimento pessoal, especial pelos trabalhos intensos, pelas sessões extras, além das muitas regulares que foram realizadas nesse semestre. Desejo a cada um dos senhores excelente período de recesso e tranquilo regresso aos trabalhos externos, porque internamente continuamos na labuta como se sabe. Muitíssimo obrigada a cada um dos senhores por terem me ajudado tanto num semestre tão difícil para mim”, disse.

O recesso começa neste sábado (1º), mas a ministra Cármen Lúcia ficará de plantão até o fim de julho. O plantão tomará decisões sobre questões urgentes, como pedidos de liberdade ou mandados de segurança.