'The New York Times': Jovem invade com carro residência presidencial do Brasil

O jornal norte-americano The New York Times publicou nesta quinta-feira 929) a notícia sobre um jovem que atravessou os portões da residência presidencial do Brasil na quarta-feira a noite e foi preso.

De acordo com o diário os guardas dispararam tiros de aviso e depois abriram fogo em direção ao veículo quando o motorista se recusou a parar. Ele parecia ser um menor de idade, disse o comunicado.

Times esclarece que o próprio presidente Temer vive em outra residência oficial.

O acesso à área foi fechado após o incidente. Temer vive em Jaburu, outra residência oficial, a menos de uma milha de distância de Alvorada.

O noticiário ressalta que Temer tem a classificação de aprovação mais baixa de qualquer presidente em quase 30 anos e foi acusado na segunda-feira de receber subornos.

