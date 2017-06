Temer se encontrou com Gilmar Mendes na véspera da escolha de Raquel para a PGR

O presidente Michel Temer se reuniu, na noite de terça-feira (27), com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na véspera da escolha de Raquel Dodge para a Procuradoria-Geral da República. O encontro não estava na agenda oficial, mas foi confirmado pelo Palácio do Planalto. Ele aconteceu na casa de Gilmar Mendes, durante um jantar.

Os ministros Moreira Franco (Secretaria Geral) e Eliseu Padilha (Casa Civil) também participaram da reunião que, segundo o Planalto, serviu para tratar da Reforma Política. Gilmar Mandes também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Gilmar Mendes se encontrou com Michel Temer na noite de terça-feira

Em seu voto na sessão de quarta-feira do STF, durante o julgamento da validade das delações da JBS, Gilmar Mendes fez duros ataques à Lava Jato, afirmando que a operação está criando o "Direito Penal de Curitiba".

>> STF suspende sessão sobre homologação de delações com placar de 9 a 1

Já durante o julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE, foi de Gilmar Mendes o voto de minerva que garantiu a absolvição.

>> Por 4 votos a 3, TSE absolve Michel Temer de cassação