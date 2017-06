Prazo para alistamento militar termina nesta sexta-feira

O prazo para o alistamento militar termina amanhã (30). Os brasileiros do sexo masculino que completaram 18 anos em 2017 deverão comparecer a uma Junta Militar para se alistar. Segundo dados do Ministério da Defesa, cerca de 1,8 milhão de jovens fazem o alistamento anualmente. Desses, 100 mil, em média, são incorporados às Forças Armadas.

Para fazer o alistamento, é preciso levar, além do CPF, a certidão de nascimento ou documento equivalente - carteira de identidade, de motorista ou de trabalho - duas fotos 3x4 recentes e um comprovante de residência. Caso o cidadão resida no exterior, deve procurar os consulados ou embaixadas.

De acordo com dados do Ministério da Defesa, cerca de 300 mil jovens ainda não se apresentaram. O alistamento é obrigatório. Quem não se alistar estará sujeito a multa no valor de R$ 4,03, além de vários impedimentos, como tirar o passaporte na Polícia Federal, tomar posse em cargo público, fazer matrícula em instituições de ensino, entre outros.

Para algumas localidades, o alistamento pode ser feito pela internet. Mais informações no site http://www.alistamento.eb.mil.br/