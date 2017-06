Polícia Federal prende 14 suspeitos de tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal (PF) prendeu hoje (29) 14 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico internacional de drogas. Além das detenções, em caráter preventivo, também foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ponta Porã (MS), Dourados (MS) e Jacareí (SP), onde foram apreendidos documentos, cerca de R$ 60 mil em dinheiro e munição.

Cerca de 100 agentes federais participaram da Operação Subzero, deflagrada nas primeiras horas da manhã.

A PF começou a investigar a atuação do grupo em abril de 2015. Há indícios de que a quadrilha começou a atuar em 2009, inicialmente contrabandeando medicamentos. Os investigadores reuniram indícios de que o grupo se valia de uma fábrica de carrocerias de baús em Dourados e de uma transportadora em Ponta Porã, cidades próximas ao Paraguai, para preparar os veículos com que transportavam as drogas ilícitas do país vizinho para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

Durante as investigações sete pessoas foram presas em flagrante e apreendidas uma tonelada de maconha, 686 quilos (Kg) de cocaína além de vários veículos.

A PF ainda está apurando se ao menos um dos investigados atuou também no tráfico de armas e no contrabando de medicamento.