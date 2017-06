Manifestantes pedem que Alckmin cumpra promessas em relação à moradia

Integrantes de movimentos de moradia se reuniram em protesto, na tarde de quarta-feira (28), em frente à Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo, no centro da capital paulista. Até as 20h, ainda havia manifestantes no local. O grupo cobra o cumprimento de promessas feitas pelo governador Geraldo Alckmin em relação à moradia.

De acordo com Maria das Graças Xavier, integrante da União dos Movimentos por Moradia, as promessas do governo incluem a construção de 10 mil unidades do programa de mutirão do governo do estado; o cumprimento e execução do edital Gestão Compartilhada; posse aos conselheiros eleitos do conselho das cidades, em setembro de 2013, na quarta Conferência Nacional das Cidades; e a retomada do convênio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) com a Caixa Econômica Federal para o Programa Minha Casa, Minha Vida.

“Estamos aqui hoje ocupando a CDHU [Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, da Secretaria da Habitação]. Nós só vamos sair quando formos atendidos pelo governador do estado e pelo presidente da CDHU, assumindo o compromisso daquilo que ele vem prometendo e não cumpre para o movimento popular”, disse ela. Os manifestantes dizem que vão ficar acampados no local até conseguirem uma reunião.

Em nota, a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo disse que lamenta a intransigência e a falta de diálogo dos manifestantes e que todos os pedidos de audiência com o secretário são atendidos. A secretaria também alegou que não há nenhuma pendência da secretaria envolvendo o Programa Minha Casa, Minha Vida Entidades e que já foram viabilizadas mais de 16 mil unidades habitacionais pelo programa, com 1.098 unidades entregues e com 14.164 moradias em obras.