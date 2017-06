Jovem tenta invadir Palácio da Alvorada e carro é alvejado

Um jovem que aparentava ser menor de idade tentou invadir com um carro o Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência, em Brasília, na noite desta quarta-feira (28). O carro utilizado por ele foi alvejado pelo Exército, mas o rapaz não se feriu e foi levado pela Polícia Federal para depor.

"Por volta das 19h de hoje [quarta-feira], um veículo, após receber orientação para reduzir a velocidade e identificar-se, acelerou abruptamente e ultrapassou a grade de proteção que dá acesso ao Palácio Alvorada", informou em nota oficial o governo.

O carro parou na área interna do local, próximo à igrejinha, e o jovem foi detido. Temer não mora na Alvorada, mas sim mantém residência no Palácio do Jaburu, a casa oficial do vice-presidente.

No fim de fevereiro deste ano, o presidente e sua família se mudaram para o local após uma reforma, mas eles "não se adaptaram" à residência e decidiram ficar no Jaburu.