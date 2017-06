Governo reconhece situação de emergência por chuvas em mais 10 cidades do Sul

O governo federal reconheceu hoje (29) situação de emergência em mais 10 municípios do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul por conta das fortes chuvas.

As cidades gaúchas que passam a integrar a lista de municípios em situação de emergência são Coxilha, Cruzaltense, Nova Candelária, Pontão, São Martinho, Tuparendi, Veranópolis e Vila Maria. Em Santa Catarina, a lista passa a incluir a cidade de Rio do Sul; e no Paraná, o município de Laranjal.

O reconhecimento, publicado em decreto no Diário Oficial da União, garante que as prefeituras possam solicitar apoio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração, para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas danificadas.

Para obter apoio material e financeiro da Defesa Civil Nacional, os municípios devem apresentar um relatório com diagnóstico dos danos e o Plano Detalhado de Resposta, por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Após análise, o Ministério da Integração define o valor do recurso a ser disponibilizado.