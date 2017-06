Força Nacional vai apoiar a PF em ações na fonteira do Paraná

A Força Nacional vai apoiar a Polícia Federal (PF) nas ações de fiscalização, prevenção, combate ao contrabando e ao tráfico de drogas e armas, na região fronteiriça do Paraná.

Portaria do Ministério da Justiça está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (29). De acordo com o documento, a presença da Força Nacional será “em caráter episódico e planejado, por 180 dias”, podendo ser renovado.

A portaria diz ainda que a força estará sob a “coordenação da Polícia Federal, em atividades de fiscalização, inibição, prevenção, coibição e repressão dos crimes de contrabando, de saída irregular de riquezas e de tráfico de drogas e de armas”.