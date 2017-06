'The Guardian': Iminente batalha prejudica ainda mais credibilidade de Temer

Matéria publicada nesta quarta-feira (28) pelo The Guardian conta que o Brasil está se preparando para uma nova turbulência política depois que o presidente Michel Temer se tornou o primeiro chefe de estado do país a ser formalmente acusado de um crime. Menos de um ano depois de assumir o poder, o líder profundamente impopular foi foi acusado de corrupção pelo procurador-geral Rodrigo Janot na noite de segunda-feira e agora poderia enfrentar uma votação da câmara sobre possível julgamento pela Suprema Corte por aceitar subornos.

A reportagem descreve que em uma acusação condenatória ao tribunal supremo, Janot alegou que Temer tirou milhões de dólares em subornos do gigante de carnes JBS. O procurador geral disse que o presidente havia "enganado cidadãos brasileiros" e comprometido a imagem do país.

Guardian relata que Temer disse na terça-feira que ele foi vítima de uma campanha de difamação política.

"Eu fui denunciado por corrupção passiva sem ter recebido nada. Onde está a prova concreta de que recebi esse dinheiro? ", disse ele em uma coletiva no Palácio do Planalto.

Como ele fez repetidamente, o presidente ligou seus acusadores, insistindo que Janot e seus apoiantes estavam prejudicando o interesse nacional. "Eles querem paralisar o país, eles querem paralisar o governo", disse ele. "Não irei fugir das batalhas, nem da guerra que está diante de nós".

Os analistas dizem que a posição de Temer está enfraquecendo à medida que são revelados novos fatos e alguns aliados se voltam contra ele, como ex-presidente Fernando Henrique Cardoso

The Guardian observa que a coalizão governamental atualmente tem votos suficientes para defender o presidente no Congresso, onde uma maioria de dois terços deveria aprovar um julgamento. Mas a iminente batalha prejudicará ainda mais a credibilidade de Temer, cujas classificações de aprovação caíram para 7%.

Sua predecessora Dilma Rousseff - que foi expulso através de um impeachment em maio de 2016 - rapidamente notou que seu ex-companheiro de equipe agora foi acusado de crimes maiores do que aqueles que lhe foram imputados no ano passado, aponta o noticiário britânico.

"O resultado do golpe de 2016: deixar o país nas mãos do único presidente acusado de corrupção", ela tuitou.

Temer resistiu à pressão para desistir e tentou demonstrar liderança na semana passada fazendo uma visita oficial à Noruega e à Rússia. Mas sua tentativa de mudar o foco caiu quando a primeiro-ministra da Noruega, Erna Solberg, o chamou a atenção publicamente sobre a necessidade de o Brasil enfrentar seus problemas de corrupção, lembra o diário.

A Noruega também reduziu pela metade sua contribuição para um fundo da floresta amazônica devido ao fracasso do governo brasileiro em enfrentar o desmatamento acelerado, acrescenta Guardian.

"Temer nunca esteve tão frágil", disse Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida, professor de política da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. "Seus níveis de apoio estão em baixa e continuam caindo. Há também uma greve em curso. Isso faz com que ele sofra pressão até mesmo de seus aliados. Ele está em uma corda bamba ".

No entanto, o presidente ainda tem o apoio do líder da câmara, Rodrigo Maia, que poderia bloquear o processo judicial, fala o Guardian. O principal grupo empresarial, a Confederação Nacional das Indústrias, também continua a apoiá-lo na esperança de que ele consigo levar a diante as reformas de pensão e trabalhista.

The Guardian analisa que Temer mudou o ministro da Justiça duas vezes este ano na tentativa de fortalecer sua relação com juízes, promotores e policiais, e com o tempo poderia até se beneficiar, assim como a maioria do Congresso, particularmente se Janot derrubar outras acusações.

"Esta crise não será resolvida hoje ou mesmo esta semana. Há uma grande mudança dessa situação por muito tempo e talvez se chegue a uma conclusão apenas no final do ano ", disse Rogério Arantes, cientista político da Universidade de São Paulo.

"Temer tem capacidade de resistir, devido à sua base no Congresso, que precisa autorizar as acusações contra o presidente. Esse fato pode ajudá-lo nos próximos dias e semanas, mas nos próximos meses, é impossível dizer ".

"A proximidade com os eleitores neste momento pode ser um fator importante para determinar se seus aliados continuarão seu apoio", disse Mara Telles, professora da Universidade Federal de Minas Gerais.

