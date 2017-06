Senador João Alberto passa bem e tem alta após implante de marca-passo

Após se submeter a uma cirurgia de emergência para implante de um marca-passo, o presidente do Conselho de Ética do Senado, senador João Alberto de Souza (PMDB-MA), passa bem e já recebeu alta hospitalar.

Após ser diagnosticado com bloqueio átrio ventricular total (BAVT), o senador se submeteu ao procedimento cirúrgico no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, em Brasília.

O parlamentar, que tem 81 anos, foi internado ontem (27), às pressas, após sentir tontura e “desaceleração cardíaca”.

De acordo com o último boletim médico divulgado pelo hospital, o senador maranhense está se recuperando bem e foi liberado para ir para casa no início da tarde de hoje 28). Segundo a assessoria de imprensa de João Alberto, o senador deve retomar as atividades no Congresso na próxima terça-feira (4).

Logo que retornar ao Senado, João Alberto, que preside o Conselho de Ética da Casa, terá que marcar reunião do colegiado para deliberar sobre o recurso da Rede contra sua decisão, tomada na última sexta-feira (24), de arquivar representação que pede a cassação do mandato do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG).