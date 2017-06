Reforma trabalhista 'não é lei do Temer', defende Marta Suplicy

A senadora Marta Suplicy (PMDB-SP) defendeu em entrevista à Rádio Senado que a denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer não impede que os senadores votem a reforma trabalhista, prevista para esta quarta-feira (28) na CCJ do Senado.

"Não é uma lei do Temer, é uma lei para o trabalhador e para quem quer contratar, para que possa fazê-lo com segurança", defendeu Marta Suplicy sobre a proposta que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Para a peemedebista, denúncia contra Temer não impede que senadores votem alteração na CLT

